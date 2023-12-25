СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой, сообщает портал "Абзац". По данным издания, запланированный на 20 февраля 2024 года концерт артистки в подмосковном Чехове находится под угрозой. Сотрудник ДК "Дружба" пояснил, что, несмотря на отсутствие официального подтверждения отмены, мероприятие может быть отменено в свете активного возвращения билетов.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Попрошенная прокомментировать ситуацию с возможной отменой концертов в Чехове и других городах, Лолита отметила, что впервые слышит о неудовлетворенности поклонников и не может подтвердить информацию.