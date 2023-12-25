Шура пожалел о своём конфликте с Валей Карнавал: "Что я к ребёнку пристал"

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Перед Новым годом артист Шура признался, что жалеет о конфликте с блогером Валей Карнавал.

Фото: Вк-аккаунт Вали Карнавал

Осенью певец Шура раскритиковал начинающую артистку Валю Карнавал на съемках шоу "Битва поколений". Он припомнил блогеру критику Ларисы Долиной в её адрес. Карнавал задели слова артиста до слёз.

"Уже Лариса меня отругала, что я к ребенку пристал", — цитирует слова Шуры "Блокнот Старс".

Он признался, что в тот день у него было плохое настроение. Шура объяснил, что хотел бы спеть дуэтом с Валей, так как она хорошая девочка.