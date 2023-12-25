Перед Новым годом артист Шура признался, что жалеет о конфликте с блогером Валей Карнавал.
Осенью певец Шура раскритиковал начинающую артистку Валю Карнавал на съемках шоу "Битва поколений". Он припомнил блогеру критику Ларисы Долиной в её адрес. Карнавал задели слова артиста до слёз.
"Уже Лариса меня отругала, что я к ребенку пристал", — цитирует слова Шуры "Блокнот Старс".
Он признался, что в тот день у него было плохое настроение. Шура объяснил, что хотел бы спеть дуэтом с Валей, так как она хорошая девочка.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.