Шура довел до слез тиктокершу Валю Карнавал в телешоу

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что Валя Карнавал расплакалась на съемках "Битвы поколений" на МУЗ-ТВ. В кадре певец Шура отчитывает сидящую в жюри Валю и припоминает скандал между Валей и Ларисой Долиной.

Фото: Личный аккаунт Вали Карнавал в Instagram

Разногласия и противоречия часто происходят на съемках телешоу, тем более когда речь идет о программе, в которой участники конкурируют ради интереса телезрителей. Предположительно Шура огорчился комментариями Вали Карнавал по поводу его выступления, и это вызвало перепалку между звездами. Карнавал, судя по всему, была расстроена реакцией Шуры на ее мнение по поводу выступления звезды 90-х.

"Ты справилась с напором от нашей любимой Ларисы Долиной, и теперь ты сидишь буквально на ее месте. Давай теперь будешь доказывать нам, дебилам, что ты имеешь право на это место. Успокойся все.", — заявил Шура.

Певец Николай Басков, который, по всей видимости, ведет это шоу, смог прервать конфликт прямо на съемочной площадке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.