Знаменитый «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрий Красилов мог умереть от ожирения сердца, предположил сердечно-сосудистый хирург Сабир Айдаев.
Телеграм-канал «НеМалахов» обнародовал «жуткие подробности смерти» танцора: вернулся домой пьяный, разделся и упал возле кровати.
«При росте 160 см он весил более 120 кг», – подчёркивается в сообщении.
По предварительным данным, полученным ТАСС в оперативных службах, причиной летального исхода стала острая сердечная недостаточность.
Лишний вес порождает сразу несколько факторов, вредных для сердца: скачки давления, инсулинорезистентность, высокий холестерин, прокомментировал врач.
«Также есть ещё один фактор, который мог пагубно повлиять на сердце артиста — ожирение сердца. Оно развивается, когда жировая ткань окутывает сердечную мышцу и мешает её нормальной работе. Рано или поздно мышечные клетки сердца заменяются жировыми клетками», — пояснил он.
«Пухляшу» не следовало слишком усердствовать в танцах, добавила эндокринолог Зухра Павлова.
«Конечно, лучше быть более подвижным, но в тучном теле всё равно будет идти воспалительная реакция – это огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему», – указала она.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.