Раскрыт диагноз танцора Красилова, который мог стать фатальным

Знаменитый «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрий Красилов мог умереть от ожирения сердца, предположил сердечно-сосудистый хирург Сабир Айдаев.

Фото: ВК-аккаунт Красилова

Телеграм-канал «НеМалахов» обнародовал «жуткие подробности смерти» танцора: вернулся домой пьяный, разделся и упал возле кровати.

«При росте 160 см он весил более 120 кг», – подчёркивается в сообщении.

По предварительным данным, полученным ТАСС в оперативных службах, причиной летального исхода стала острая сердечная недостаточность.

Лишний вес порождает сразу несколько факторов, вредных для сердца: скачки давления, инсулинорезистентность, высокий холестерин, прокомментировал врач.

«Также есть ещё один фактор, который мог пагубно повлиять на сердце артиста — ожирение сердца. Оно развивается, когда жировая ткань окутывает сердечную мышцу и мешает её нормальной работе. Рано или поздно мышечные клетки сердца заменяются жировыми клетками», — пояснил он.

«Пухляшу» не следовало слишком усердствовать в танцах, добавила эндокринолог Зухра Павлова.

«Конечно, лучше быть более подвижным, но в тучном теле всё равно будет идти воспалительная реакция – это огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему», – указала она.