Рассказ консьержки: выяснились новые обстоятельства смерти Дмитрия Красилова

Сотрудница по дому на улице Академика Янгеля, где обнаружили тело танцора Дмитрия Красилова, поделилась своим последним воспоминанием о молодом артисте.

Фото: ВК-аккаунт Красилова

По ее словам, последний раз она видела его около 3 часов ночи в понедельник, когда он вернулся домой на такси. По словам женщины, Красилов был выпивши, но держался на ногах.

В дальнейшем Красилов был обнаружен мертвым в своей квартире.

Предположительная причина смерти — сердечный приступ, возможно, обусловленный лишним весом танцора.