Рассказ консьержки: выяснились новые обстоятельства смерти Дмитрия Красилова

Сотрудница по дому на улице Академика Янгеля, где обнаружили тело танцора Дмитрия Красилова, поделилась своим последним воспоминанием о молодом артисте.
По ее словам, последний раз она видела его около 3 часов ночи в понедельник, когда он вернулся домой на такси. По словам женщины, Красилов был выпивши, но держался на ногах.
В дальнейшем Красилов был обнаружен мертвым в своей квартире.
Предположительная причина смерти — сердечный приступ, возможно, обусловленный лишним весом танцора.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.