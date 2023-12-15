Дочь Пересильд рассказала, что многие её сверстники "Слово пацана" воспринимают "немного не так"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна, сыгравшая Айгуль в сериале "Слово пацана", призналась, что кинолента была воспринята многими её сверстниками неверно.

Фото: ВК-аккаунт Анны Пересильд

Юная актриса рассказала, что её знакомые отнеслись к сериалу по-разному, хотя понравился он практически всем, просто — по-своему.

"Одни достаточно хорошо — они поддерживают, говорят: "Очень классный сериал". Им нравится, они понимают посыл. Некоторым нравится, но они немного не так воспринимают увиденное. Я пытаюсь направить их в правильное русло", — сказала Анна Пересильд, которую цитирует "СтарХит".

Анна признала, что её знаменитые родители — актриса Юлия Пересильд и режиссёр Алексей Учитель - сначала не одобряли её возможное участие в киноработе, потому что считают её непростой и трагичной. Однако потом её мать признала, что опыт съёмок в картине получился действительно "крутым".

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