Даня Милохин должен отдать долг Родине, уверена Екатерина Мизулина. На встрече с нижегородскими студентами она предложила тиктокеру возможные варианты прохождения срочной службы.
Осенью, когда скандальный блогер попытался вернуться в Россию, глава Лиги безопасного интернета обратилась в Минобороны с просьбой забрать его в армию, и он был вынужден опять уехать.
"А чё испугался-то? — удивлена общественница. — Вряд ли бы он оказался в строю. Скорее, где-нибудь в библиотеке или на кухне".
По её мнению, добросовестная реакция Дани — посещение военкомата, независимо от того, годен ли он к строевой службе, — могла бы стать позитивным сигналом для его поклонников и молодых россиян в целом.
Мизулина провела встречу со студентами и школьниками в Приволжском исследовательском медицинском университете во вторник. Из-за огромного интереса аудитории на 13 декабря запланировано ещё одно такое же мероприятие.
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