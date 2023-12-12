Мизулина предложила Милохину отслужить в библиотеке

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Даня Милохин должен отдать долг Родине, уверена Екатерина Мизулина. На встрече с нижегородскими студентами она предложила тиктокеру возможные варианты прохождения срочной службы.

Фото: РИА Новости by Владимир Трефилов

Осенью, когда скандальный блогер попытался вернуться в Россию, глава Лиги безопасного интернета обратилась в Минобороны с просьбой забрать его в армию, и он был вынужден опять уехать.

"А чё испугался-то? — удивлена общественница. — Вряд ли бы он оказался в строю. Скорее, где-нибудь в библиотеке или на кухне".

По её мнению, добросовестная реакция Дани — посещение военкомата, независимо от того, годен ли он к строевой службе, — могла бы стать позитивным сигналом для его поклонников и молодых россиян в целом.

Мизулина провела встречу со студентами и школьниками в Приволжском исследовательском медицинском университете во вторник. Из-за огромного интереса аудитории на 13 декабря запланировано ещё одно такое же мероприятие.