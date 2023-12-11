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46-летняя Ирина Тонева объяснила, почему не уходит из "Фабрики"

1:30
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Группа "Фабрика" стала известной по всей стране благодаря финалу популярного музыкального реалити-шоу, где Игорь Матвиенко отобрал четырех талантливых участниц: Марию Алалыкину, Сати Казанову, Ирину Тоневу и Сашу Савельеву. Эти молодые артистки мгновенно завоевали сердца публики. Первой покинула коллектив Алалыкина, сделав выбор в пользу семьи. Через несколько лет после этого, Казанова отправилась в сольное творчество. Из первоначального состава остались только Савельева и Тонева, которым пришлось привыкать к появлению третьей солистки.

46-летняя Ирина Тонева объяснила, почему не уходит из "Фабрики"
Фото: Личный аккаунт Ирины Тоневой в Instagram by Ирина Тонева

Когда Саша тоже покинула проект, к "Фабрике" присоединились Валерия Девятова и Екатерина Москалева, и они до сих пор продолжают выступать в популярном трио.

StarHit пишет, что многих поклонников удивляет, почему Тонева не решается на сольное творчество. Ирина объяснила, что для нее важна преданность коллективу, и она переподписывала контракты с "Фабрикой" всего лишь пару раз за 21 год ее существования. Она утверждает, что такая преданность только способствует ее развитию.

Хотя несколько лет назад Тонева все же думала о том, чтобы покинуть группу из-за давления, вызванного пандемией и отсутствием работы, близкие убедили ее, что она развивается, ведя свой проект и оставаясь в "Фабрике". Теперь певица говорит, что не готова уходить.

Женский Форум #38 | Олеся Иванченко
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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