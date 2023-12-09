Юрий Антонов сравнил пение Алсу с "комариным писком"

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В шоу "Дуэты" Юрий Антонов выступил вместе с Алсу, однако при ответе на вопрос ведущих Сергея Лазарева и Николая Баскова об оценке дуэта, артист признался, что почти не слышал исполнения Алсу, сравнив ее вокал с "комариным писком".

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Антонов также выразил особое отношение к певице из-за дружбы с ее отцом.

Сама Алсу призналась, что мечтала о дуэте с Юрием Антоновым и считает честью возможность петь вместе с ним.