В шоу "Дуэты" Юрий Антонов выступил вместе с Алсу, однако при ответе на вопрос ведущих Сергея Лазарева и Николая Баскова об оценке дуэта, артист признался, что почти не слышал исполнения Алсу, сравнив ее вокал с "комариным писком".
Антонов также выразил особое отношение к певице из-за дружбы с ее отцом.
Сама Алсу призналась, что мечтала о дуэте с Юрием Антоновым и считает честью возможность петь вместе с ним.
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