Вдова Александра Градского будет бороться за его наследство с детьми композитора в суде

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Марина Коташенко, последняя жена и вдова музыканта Александра Градского, будет решать вопрос о разделе наследства композитора с его детьми через суд.

Фото: https://quilt-patterns.com/17276575-alexander-gradsky-biography-creativity-personal-life

Коташенко оставила в суде иск против детей Градского в рамках дела о разделе наследства, пишет Газета.Ru.

Иск вдовы композитора был принят в Тверском районном суде города Москвы 1 декабря 2023 года. О том, когда будет начато рассмотрение дела, пока неизвестно.

Третья супруга Градского, Ольга, подававшая иск по поводу наследства ранее, в октябре 2023 года получила отказ. А 24 ноября она подала апелляцию. Её примеру последовали дочь и сын музыканта, сделавшие это чуть ранее, 20 ноября.

Дети Градского, Мария и Даниил, считают, что им выделена недостаточная доля наследства композитора. Известно, что детям Градского по наследству перешли квартира в Москве, коттедж в элитном подмосковном посёлке, а также участки земли в Московской области.