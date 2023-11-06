Сын Градского Даниил заявил, что вдова певца живёт в огромном доме с персоналом

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Молодая вдова певца Александра Градского, умершего в 2021 году, проживает в огромном доме в окружении работников, которые поддерживают порядок. Об этом сообщил сын музыканта Даниил Градский.

Фото: https://openverse.org/ by Unknown author is licensed under CC BY 4.0.

Он усомнился в том, что Марину Коташенко в прошлом году ограбили почти на 100 миллионов, поскольку у женщины до сих есть деньги на богатую жизнь. По его словам, сын вдовы Градского обучается в одной из самых престижных гимназий Москвы, за которую нужно платить по 100 тысяч ежемесячно.

"Сейчас она живёт в огромном доме, окружённая работниками — у неё трудятся минимум четыре человека на постоянной основе", — отметил Даниил в интервью сайту aif.ru.

Как подчеркнул сын певца, у Марины сейчас нет постоянной работы, ведь его отец обеспечил женщину всем необходимым.

Ранее Даниил Градский признался, что Коташенко намеревалась присвоить себе всё наследство знаменитого музыканта.

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