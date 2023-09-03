Сын Александра Градского рассказал о поведении последней жены артиста в период его смерти

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Родные Александра Градского, скончавшегося в 2021 году, все еще судятся из-за его наследства. Подробностями разбирательств поделился старший наследник артиста Даниил.

Фото: https://quilt-patterns.com/17276575-alexander-gradsky-biography-creativity-personal-life

По словам мужчины, все наследство хочет себе присвоить последняя жена артиста Марина Коташенко. Однако Даниил не даст ей добиться своего.

Даниил хочет поделить имущество на равные части, как хотел отец, но Марину Коташенко такая история не устраивает. Наследник Градского выражает недоумение в связи с поведением последней супруги отца, так как в период его смерти она не проводила с ним время.

"За все три месяца, что отец, можно сказать, умирал дома, Марина Владимировна ночевала там один раз. Она абсолютно не тихая девушка, вы ее не видели в суде? Она общается очень уверенно, очень нагло. Она как боярыня такая", — рассказал мужчина в программе "Ты не поверишь!".

В заключение он отметил, что вообще не хотел судиться, но ему не оставили выбора.

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