Продюсер Павел Рудченко: певица Кристина Орбакайте вернулась в Россию ради заработка на корпоративах

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Как сообщает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко, певица Кристина Орбакайте, вернувшаяся в Россию, не пропустит возможность заработать на новогодних корпоративных мероприятиях, как и многие другие коммерческие артисты. По мнению Рудченко, спрос на певицу будет обязательно, так как она не является токсичной персоной, хотя и является дочерью Аллы Пугачёвой.

Фото: википедия

"Она не заявляет определённой позиции. Поэтому, я думаю, что Орбакайте не будет отказываться от коммерческих предложений", — считает Рудченко в беседе с NEWS.RU.

Ранее Орбакайте, которая долгое время проживала в США, вернулась в Россию. Её заметили на мероприятии "Песня Года", где она позировала для журналистов. Знаменитость выглядела отдохнувшей.

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