Как сообщает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко, певица Кристина Орбакайте, вернувшаяся в Россию, не пропустит возможность заработать на новогодних корпоративных мероприятиях, как и многие другие коммерческие артисты. По мнению Рудченко, спрос на певицу будет обязательно, так как она не является токсичной персоной, хотя и является дочерью Аллы Пугачёвой.
"Она не заявляет определённой позиции. Поэтому, я думаю, что Орбакайте не будет отказываться от коммерческих предложений", — считает Рудченко в беседе с NEWS.RU.
Ранее Орбакайте, которая долгое время проживала в США, вернулась в Россию. Её заметили на мероприятии "Песня Года", где она позировала для журналистов. Знаменитость выглядела отдохнувшей.
Певице Алле Пугачёвой стало плохо во время шопинга на Кипре.