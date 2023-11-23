Музыкальный критик Рудченко объяснил, почему SHAMAN популярнее Расторгуева

По мнению продюсера и музыкального критика Павла Рудченко, певец SHAMAN (Ярослав Дронов) обогнал солиста группы "ЛЮБЭ" Николая Расторгуева в рейтинге музыкантов-патриотов. Рудченко указал, что SHAMAN сейчас пользуется большой популярностью, его песни широко известны и звучат повсюду. Он также отметил, что песни SHAMAN, такие как "Встанем" и "Я русский", отражают современные патриотические настроения. В то время как композиции "ЛЮБЭ" в целом касаются России и красивых мест, SHAMAN в своих песнях более акцентирует эмоциональные аспекты. Рудченко также отметил поддержку SHAMAN на государственном уровне, его выступления на различных фестивалях, таких как "Таврида.Арт".
В опросе ВЦИОМ по музыкантам-патриотам России SHAMAN занял первое место, за ним следуют Олег Газманов и Николай Расторгуев. Россияне также упомянули в списке других патриотичных исполнителей, таких как Юлия Чичерина, Григорий Лепс, Александр Маршалл, Юрий Шевчук (группа "ДДТ"), Николай Басков. Однако 37% опрошенных не смогли ответить на вопрос, а 27% считают, что артисты должны публично выражать свою политическую позицию.
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