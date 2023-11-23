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Музыкальный критик Рудченко объяснил, почему SHAMAN популярнее Расторгуева

1:21
Шоу-бизнес

По мнению продюсера и музыкального критика Павла Рудченко, певец SHAMAN (Ярослав Дронов) обогнал солиста группы "ЛЮБЭ" Николая Расторгуева в рейтинге музыкантов-патриотов. Рудченко указал, что SHAMAN сейчас пользуется большой популярностью, его песни широко известны и звучат повсюду. Он также отметил, что песни SHAMAN, такие как "Встанем" и "Я русский", отражают современные патриотические настроения. В то время как композиции "ЛЮБЭ" в целом касаются России и красивых мест, SHAMAN в своих песнях более акцентирует эмоциональные аспекты. Рудченко также отметил поддержку SHAMAN на государственном уровне, его выступления на различных фестивалях, таких как "Таврида.Арт".

Музыкальный критик Рудченко объяснил, почему SHAMAN популярнее Расторгуева
Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

В опросе ВЦИОМ по музыкантам-патриотам России SHAMAN занял первое место, за ним следуют Олег Газманов и Николай Расторгуев. Россияне также упомянули в списке других патриотичных исполнителей, таких как Юлия Чичерина, Григорий Лепс, Александр Маршалл, Юрий Шевчук (группа "ДДТ"), Николай Басков. Однако 37% опрошенных не смогли ответить на вопрос, а 27% считают, что артисты должны публично выражать свою политическую позицию.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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