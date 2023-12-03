Гарик Харламов поделился секретом хороших отношений с тещей: должен быть муж

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр и юморист Гарик Харламов, по слухам, встречается с актрисой Екатериной Ковальчук, сестрой звезды "Тайны следствия" Анны Ковальчук. Он представил избранницу своей маме, но разговоры о свадьбе пока не ведутся. Актер поделился своим видением идеальной женщины, выражая предпочтение естественной красоте.

Фото: Openverse by https://www.youtube.com/watch?v=EcghHQg29HU is licensed under CC BY 3.0

"Я за натуральность. Любой, по-моему, может отличить: надутые губы или нет", — передаёт слова Харламова "Московский Комсомолец".

Однако он выразил мнение, что даже если какие-то черты ненатуральные, это не главное, важнее найти хорошего человека. Он также подчеркнул, что для него внешность не всегда является решающим фактором.

Относительно возможной свадьбы, Харламов подчеркнул, что сначала ему нужно понять, какая девушка является его идеальной женой, и только потом можно говорить о браке.

В ходе беседы Гарик вспомнил о своих предыдущих отношениях и поделился опытом общения с тещами. Он рассказал о двух бывших тещах, описав их как нормальных и естественных женщин. Актер также дал совет россиянам, как находить общий язык с тещей.

"У неё должен быть муж, и она должна жить не с вами", — заявил юморист.

Ранее сообщалось, что вернувшийся в Россию Александр Ревва выступил в Москве, где держался обособленно, а Кристина Орбакайте чуть не упала на концерте в Москве.

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