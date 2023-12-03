Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Климатологи: Европа может столкнуться с экстремальной жарой и засухой
Наркоман и недоучка Зеленский с кучей комплексов — лучший глава Украины для РФ
The Sun: эксперты нашли дешевый и эффективный заменитель виагры
Ольга Бузова заявила, что готова бесплатно выйти замуж за Киркорова
Подоляк признал, что народ Украины раздражен из-за неудач на фронте и коррупции
ВСУ в страхе: армия РФ начала использовать новые модификации "Герань-2"
Адвокат Бородин призвал вернувшуюся в Россию Орбакайте высказаться о СВО
Какие привычные продукты наносят колоссальный вред организму — вы удивитесь
ВСУ: русские стали применять мощные "Шахеды", уничтожающие половину здания

Гарик Харламов поделился секретом хороших отношений с тещей: должен быть муж

1:32
Шоу-бизнес

Актёр и юморист Гарик Харламов, по слухам, встречается с актрисой Екатериной Ковальчук, сестрой звезды "Тайны следствия" Анны Ковальчук. Он представил избранницу своей маме, но разговоры о свадьбе пока не ведутся. Актер поделился своим видением идеальной женщины, выражая предпочтение естественной красоте.

Гарик Харламов поделился секретом хороших отношений с тещей: должен быть муж
Фото: Openverse by https://www.youtube.com/watch?v=EcghHQg29HU is licensed under CC BY 3.0

"Я за натуральность. Любой, по-моему, может отличить: надутые губы или нет", — передаёт слова Харламова "Московский Комсомолец".

Однако он выразил мнение, что даже если какие-то черты ненатуральные, это не главное, важнее найти хорошего человека. Он также подчеркнул, что для него внешность не всегда является решающим фактором.

Относительно возможной свадьбы, Харламов подчеркнул, что сначала ему нужно понять, какая девушка является его идеальной женой, и только потом можно говорить о браке.

В ходе беседы Гарик вспомнил о своих предыдущих отношениях и поделился опытом общения с тещами. Он рассказал о двух бывших тещах, описав их как нормальных и естественных женщин. Актер также дал совет россиянам, как находить общий язык с тещей.

"У неё должен быть муж, и она должна жить не с вами", — заявил юморист.

Ранее сообщалось, что вернувшийся в Россию Александр Ревва выступил в Москве, где держался обособленно, а Кристина Орбакайте чуть не упала на концерте в Москве.

ХАРЛАМОВ: нашутил на миллионы долларов, пережил троллинг, не открыл сосисочную
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Журналисту из США Хершу скармливают инсайды не случайно

Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.

Политолог Марат Баширов: "Хершу скармливают такие инсайды не случайно"
Певица София Ротару оплатила внуку Шаману все расходы за границей
Шаман оказался внуком Ротару: певица оплачивает ему всё
Эксперты разъяснили, что нельзя делать при запуске двигателя зимой
Есть две попытки спасти поджелудочную: врач назвал еду, вызывающую рак
Обойдя позиции ВСУ с фланга, ВС РФ заняли Марьинку Любовь Степушова Битлы не видели СССР даже с высоты птичьего полета Сергей Лебедев Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам  Михаил Плисюк
Переехавший в Поднебесную москвич рассказал о том, что его "бесит"
ГИБДД: зачем опытные водители бьют по колесам перед поездкой
"Ты там чужой": блогер Амиран Сардаров рассказал о минусах жизни в США
"Ты там чужой": блогер Амиран Сардаров рассказал о минусах жизни в США
Последние материалы
The Sun: эксперты нашли дешевый и эффективный заменитель виагры
Ольга Бузова заявила, что готова бесплатно выйти замуж за Киркорова
Подоляк признал, что народ Украины раздражен из-за неудач на фронте и коррупции
ВСУ в страхе: армия РФ начала использовать новые модификации "Герань-2"
Адвокат Бородин призвал вернувшуюся в Россию Орбакайте высказаться о СВО
Какие привычные продукты наносят колоссальный вред организму — вы удивитесь
ВСУ: русские стали применять мощные "Шахеды", уничтожающие половину здания
Врач Драпкина: жена является важным фактором продления жизни у мужчин
Гарик Харламов поделился секретом хороших отношений с тещей: должен быть муж
Немецкий депутат Хофрайтер: Трамп может привести Россию к победе над Украиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников