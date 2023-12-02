Вернувшаяся в Россию Орбакайте чуть не упала на концерте в Москве

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На вчерашнем гала-концерте "Песня года" в Москве Кристина Орбакайте впервые вышла на сцену после возвращения в Россию.

Фото: Openverse by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0

Артистка исполнила песню "Только вдвоем" и получила длительные овации от зрителей. На фоне восторженных аплодисментов, за кулисами оказалось, что исполнительница чуть не попала в просак — она едва избежала падения из-за скользкой поверхности сцены.

"На сцене словно каток! Я едва не упала!" — передаёт слова певицы "Московский Комсомолец.

После выступления, несмотря на радушный прием зрителей, артистка отказалась от беседы с журналистами, вероятно, опасаясь провокационных вопросов.

Ранее сообщалось, что музыкальный критик Соседов усомнился в успехе сериала с участием Орбакайте, а Подольская прокомментировала отношения Преснякова с Орбакайте.

КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ - TOP 20 - Лучшие песни