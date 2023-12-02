На вчерашнем гала-концерте "Песня года" в Москве Кристина Орбакайте впервые вышла на сцену после возвращения в Россию.
Артистка исполнила песню "Только вдвоем" и получила длительные овации от зрителей. На фоне восторженных аплодисментов, за кулисами оказалось, что исполнительница чуть не попала в просак — она едва избежала падения из-за скользкой поверхности сцены.
"На сцене словно каток! Я едва не упала!" — передаёт слова певицы "Московский Комсомолец.
После выступления, несмотря на радушный прием зрителей, артистка отказалась от беседы с журналистами, вероятно, опасаясь провокационных вопросов.
Ранее сообщалось, что музыкальный критик Соседов усомнился в успехе сериала с участием Орбакайте, а Подольская прокомментировала отношения Преснякова с Орбакайте.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.