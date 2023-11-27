«Это наша вторая жена»: Подольская прокомментировала отношения Преснякова с Орбакайте

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Наталья Подольская и Владимир Пресняков, совместно преодолевая более 15 лет супружеской жизни, делятся своим взглядом на бывшие отношения музыканта и их взаимоотношения. Подольская утверждает, что супруг не дает ей поводов для ревности, а бывшие жены Преснякова, Кристина Орбакайте и Елена Ленская, вызывают у неё лишь уважение.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Она благодарна им за то, что подготовили мужа к новой главе в его жизни. Пресняков в свою очередь выражает почитание к бывшим возлюбленным и признается, что изменения в его жизни произошли благодаря Наталье. Певица подчеркивает, что их любовь началась с первого взгляда, и они идеально дополняют друг друга.

Пресняков отмечает, что чувство ответственности перед семьей пришло с рождением детей, и он теперь ощущает себя настоящим мужчиной, готовым поддерживать свою семью в любых обстоятельствах.

Владимир Пресняков: об отношениях с Орбакайте, творческом пути и любви с Натальей Подольской