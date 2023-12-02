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Пользователи Сети раскритиковали новую фотосессию блогера Насти Ивлеевой

0:47
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Подписчики ведущей "Орла и Решки" Насти Ивлеевой обсуждают ее резкое похудение. В своем втором аккаунте в запрещенной соцсети Настя поделилась кадрами со съемки для журнала "Собака.ru".

Пользователи Сети раскритиковали новую фотосессию блогера Насти Ивлеевой
Фото: Личный аккаунт Насти Ивлеевой в Instagram by Настя Ивлеева

Super.ru пишет, что подписчики звезды не оценили стиль фотосессии и нездоровую худобу звезды.

"Перебор! Но ты уже не слышишь никого", "Настя раньше была с искрой в глазах, сочная, красивая. "У нее проблемы с весом, а вы аплодируете!" — пишут в комментариях.

Сама Настя оправдалась, что похудела для роли и обратилась к хейтерам в сторис.

"Спасибо за очередную волну ненависти и хамства на ровном месте под моими постами", — написала блогер.

ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ: Niletto, Олег Майами, Янчик и Саша Ваш // 1 выпуск
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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