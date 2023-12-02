Люся Чеботина рассказала о стадиях своего опьянения

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ппевица Люся Чеботина известна своей закрытостью в российском шоу-бизнесе, но поделилась деталями своего отношения к алкоголю в подкасте "Ниче святого" от Hifi-стриминга Звук.

Фото: личный аккаунт инстаграм Люся Чеботина

В интересном разговоре она описала четыре этапа своего алкогольного опьянения, включая просмотр милых животных, засыпание, потерюшку-болтун и, конечно, тусовку. Певица также поделилась, что в последнее время ее вечеринки чаще всего заканчиваются на втором этапе из-за усталости от работы.

Люся Чеботина не только исполняет песни, но и является автором своих хитов, включая песню "Примадонна", в которой она рассказывает о своем восхищении девушками, занимающимися балетом.

Артистка также подчеркнула свое участие в благотворительных проектах, таких как шоу "Ты супер", где она является членом жюри, оценивая таланты детей-сирот и предоставляя им поддержку и вдохновение. Чеботина признала, что за последние пару лет она сильно изменилась, став более мудрой и ответственной.

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