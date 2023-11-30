Друзья российского актёра Егора Бероева отвернулись от него из-за поддержки СВО

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актёр театра и кино Егор Бероев стал известным благодаря сыгранным ролям в кинокартинах "Посвящение в любовь", "Турецкий гамбит", "Игра в модерн". Стало известно, как сейчас складывается жизнь артиста.

Фото: prt scr youtube.com/Диана Кади

С самого начала СВО Бероев выразил поддержку руководству РФ. Из-за этого от него отвернулись друзья. По словам артиста, с этого момента, он понял, кто есть кто.

По словам артиста, он никогда не хотел покинуть Россию, поскольку ему близок её народ, который доверяет ему, передаёт издание News. ru.

"Я никогда не мог представить, что могу быть не со своей страной. Но другие не просто это представили, но и сделали выбор", — отметил артист.

Он сообщил, что в апреле 2023 года был в Донбассе. Там он с коллегами оказался под обстрелам и чуть не погиб. Летом Бероев участвовал в патриотическом концерте "Вещая правда Победы".

Бероев состоит в браке с актрисой Ксенией Алфёровой. Они воспитывают 16-летнюю дочь.

Сейчас актёр занимается съёмками киноленты "Берлинская жара" о роли советской разведки и науки в создании ядерного щита страны.

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