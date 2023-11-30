После того, как Гуф (Алексей Долматов) пытался ворваться на виллу к своей бывшей жене Юлии Королевой, с угрозами и неадекватным поведением. После происшествия девушка впервые вышла на связь и записала видео.
Super.ru пишет, что Юлия указывает на прямую угрозу своей безопасности и безопасности дочери Тины. Девушка сейчас находится на окраине острова и предположительно заболела ковидом. В сообщении Юлия говорит о намерении лишить Гуфа родительских прав.
Также Королева упоминает, что на данный момент Гуф живёт с другим человеком "20-летним подростком".
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.