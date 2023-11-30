Юлия Королева вышла на связь после того, как Гуф заявился на ее виллу и обвинил в измене

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После того, как Гуф (Алексей Долматов) пытался ворваться на виллу к своей бывшей жене Юлии Королевой, с угрозами и неадекватным поведением. После происшествия девушка впервые вышла на связь и записала видео.

Фото: prt scr youtube.com/Доктор Лазарев

Super.ru пишет, что Юлия указывает на прямую угрозу своей безопасности и безопасности дочери Тины. Девушка сейчас находится на окраине острова и предположительно заболела ковидом. В сообщении Юлия говорит о намерении лишить Гуфа родительских прав.

Также Королева упоминает, что на данный момент Гуф живёт с другим человеком "20-летним подростком".