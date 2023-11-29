Гуф опубликовал видео, в которых пытается вломиться в дом Юлии Королевой и их дочери на Пхукете

Гуф (Алексей Долматов) - российский рэпер, проходит через период серьезных личных разногласий с бывшей женой Юлией Королевой, которые обострились до такой степени, что довели до конфликта с публичным выяснением отношений. Накануне Юля вместе с их дочерью Тиной отправилась на Пхукет, где рэпер живет в последнее время.

Фото: prt scr youtube.com/Доктор Лазарев

Гуф напугал своих подписчиков странными видео. Super. ru пишет, что рано утром с нецензурной бранью, рэпер пытался проникнуть на виллу, где остановилась его бывшая жена с дочерью, чтобы выяснить с кем она там находится.

Пока Юля спала, подписчики наблюдали за тем, как Гуф создает новые аккаунты в запрещенной соцсети, ведет эфиры и записывает странного содержания ролики. В них он говорит, что чувствует себя абсолютно правым, что 3 года терпел. Также артист "поблагодарил" Юлю, что он снова в запрещенных веществах.