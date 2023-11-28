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Звезда "Секса в большом городе" объявила голодовку за мир в Газе

1:20
Шоу-бизнес » Зарубежный

Звезда "Секса в большом городе" Синтия Никсон объявила голодовку с требованием о мире в секторе Газа. Об этом она сообщила в понедельник на пресс-конференции перед Белым домом.

Звезда "Секса в большом городе" объявила голодовку за мир в Газе
Фото: Getty Images by Kevin Dietsch

Актриса присоединилась к группе активистов, намеревавшихся провести пятидневную голодовку за постоянное прекращение огня в Газе.

Она потребовала от Джо Байдена остановить кровопролитие: "Как американка, я здесь, дабы потребовать, чтобы наш президент прекратил финансировать массовые убийства и голод тысяч невинных палестинцев, большинство из которых — дети и женщины".

Байдену следует использовать свою влиятельность, чтобы организовать переговоры о перемирии и освобождении заложников, уверена артистка.

Сама не еврейка, она сослалась на своих еврейских детей от бывшего партнёра Дэнни Мозеса: "Как мать еврейских детей, чьи бабушки и дедушки пережили Холокост, мой сын попросил меня использовать мою платформу влияния, чтобы как можно громче донести, что "никогда больше" означает "никогда больше для всех".

Никсон наиболее знаменита своей ролью Миранды Хоббс, которую играла на протяжении шести сезонов сериала "Секс в большом городе". Актриса известна своими левыми убеждениями.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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