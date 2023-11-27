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Артистка Клара Новикова поделилась, что умерла её сваха

0:54
Шоу-бизнес

Известная юмористка Клара Новикова раскрыла грустную новость: умерла сваха — мать мужа дочери. Артистка отметила, что погибшая была её ровесницей. Она призналась, что тяжело ей и её зятю, передаёт "МК".

Артистка Клара Новикова поделилась, что умерла её сваха
Фото: "3B0A2001-42" by DedaSasha is licensed under CC BY-SA 4.0.

Однако даже во время прощания произошла ситуация, которая вызвала смех у Новиковой и заставила её задуматься над тем, что жизнь — это настоящая трагикомедия. Артистка сообщила, что сваха завещала себя кремировать. 

"Мы простились, выходим из траурного зала. Я спускаюсь по ступенькам, ко мне бежит мужчина: "Простите, пожалуйста. Я похоронный агент, возьмите мою визитку". Вся наша жизнь — трагикомедия", — вспомнила Новикова.

Ранее артистка допустила, что на её концерте в Москве подсунули слайд с флагом Украины.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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