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Артистка Клара Новикова выступила в Москве на фоне флага Украины

1:43
Шоу-бизнес

Клара Новикова с радостью провела свой долгожданный аншлаговый концерт в столичном зале "Мюзик-холл". Сама артистка призналась со сцены, что в последнее время редко появляется на экране. Это она объяснила "таким временем", когда ей трудно найти тему для разговора или шутки. Новикова призналась, что не хочет говорить о грустном, потому что жизнь сейчас непростая. Она призналась, что "появились тяжёлые темы".

Артистка Клара Новикова выступила в Москве на фоне флага Украины
Фото: "3B0A2001-42" by DedaSasha is licensed under CC BY-SA 4.0.

События на родине Клары Герцер, которая всю свою жизнь была знаменитой комедийной актрисой, сильно затронули её сердце.

"Я — киевлянка. Я выросла и закончила 145-ю математическую республиканскую школу в Киеве", — призналась Новикова.

Во время своего выступления она рассказывала о своём детстве и юности на фоне большого фото киевской улицы и висящего флага Украины.

Иногда, вспоминая о прекрасной жизни в столице советской Украины, Новикова переключалась на привычный для неё язык. В конце своего выступления одна из зрительниц поднесла огромный букет на сцену и сказала слова благодарности: "Дякую!" ("Спасибо!") Счастливая артистка ответила: "Дякую вам дуже! Я розмовляю українською мовою!" ("Спасибо вам! Я говорю на украинском языке!")

Напомним, несколько лет назад Новиковой был запрещён въезд на Украину из-за её гастролей в Крыму. Тогда она признавалась, что её сердце находится в Москве, в России, но душа остаётся на Украине, где у неё много друзей и знакомых, с которыми артистка до сих пор поддерживает связь.

Клара Новикова.Лучшее.Юмористический концерт.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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