Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Петербурге 95-летняя блокадница получила травму после падения с тележки в больнице
Серьёзный пожар начался на Челябинском тракторном заводе
Спецслужбы США работают над вербовкой россиян и "подготовкой кадров" по РФ
Шукшина сравнила войну России с Западом с миниатюрой Винокура: "Здесь играть нельзя. А вот здесь — можно"
Ученые нашли новый фактор риска почечной недостаточности
Ученые сократили список продуктов, которые провоцируют рак
Мошенник "оштрафовал" интернет-пользователей на 1 млн рублей за просмотр фильмов для взрослых
Очередной танк ВСУ сожгли с помощью дронов: поджигатели техники в деле
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну

Артистка Клара Новикова допустила, что на её концерте в Москве подсунули слайд с флагом Украины

1:44
Шоу-бизнес

Артистка эстрады и юмористка Клара Новикова сообщила, что её не уведомили о том, что на концерте за её спиной будет показываться флаг Украины. Символ соседнего государства появился на одном из изображений во время выступления, когда артистка рассказывала о своём детстве в Киеве и произносила фразы на украинском языке. Новикова отметила, что она сама не показывала флаг соседней страны и не имеет такого элемента в своём концертном шоу. Она предположила, что ей могли подсунуть слайд с флагом без её ведома, так как она стоит спиной к экрану во время выступления. Новикова уточнила, что на её концертах никогда не использовались "экраны".

Артистка Клара Новикова допустила, что на её концерте в Москве подсунули слайд с флагом Украины
Фото: "3B0A2001-42" by DedaSasha is licensed under CC BY-SA 4.0.

Юмористка сообщила, что во время репетиции она просмотрела все предложенные ей слайды и не видела флага. Кроме того, Новикова отметила, что проводит концерт в этом зале впервые.

"Никакого флага Украины я не показывала. У меня такого нет в концерте <…> может, мне какой-то слайд и повесили? Я же спиной стою к экрану! Это что, мой зал? У меня на концерте никогда не бывает "экранов", — заявила Новикова в беседе с "МК".

Кроме того, по словам юмористки, публика оценила её концерт.

"Ко мне подходили люди, говорили, что они тоже с Украины. Здесь же много людей живёт, которые родились, как и я, там. При этом я уже здесь, в Москве, столько лет живу — 50 лет!" — сказала она.

Новикова отметила, что очень благодарна России и рада тому, что её концерт состоялся в этой стране.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Новый киноляп с ковром-пледом отыскали в советской мелодраме "Москва слезам не верит"

Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.

В культовом фильме "Москва слезам не верит" нашли новый киноляп
Началось! На Украине сигнализируют о приходе "чёрной зимы"
С ударами по Киевской энергосистеме на Украину идёт "чёрная зима"
Декабрист будет цвести пышным цветом, если ухаживать так
Крупный российский дилер отказался продавать автомобили "Москвич"
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
Журналисты узнали, куда исчез Гоша Куценко и что он говорил о СВО
ВСУ уходят с Коксохимического комбината в Авдеевке
Певица Миколайчик перед смертью пришла в сознание, чтобы проститься с сыном
Певица Миколайчик перед смертью пришла в сознание, чтобы проститься с сыном
Последние материалы
В Петербурге 95-летняя блокадница получила травму после падения с тележки в больнице
Серьёзный пожар начался на Челябинском тракторном заводе
Артистка Клара Новикова допустила, что на её концерте в Москве подсунули слайд с флагом Украины
Спецслужбы США работают над вербовкой россиян и "подготовкой кадров" по РФ
Шукшина сравнила войну России с Западом с миниатюрой Винокура: "Здесь играть нельзя. А вот здесь — можно"
Врач: "Жирные кислоты Омега-3 снизят риск возникновения рака простаты"
Ученые нашли новый фактор риска почечной недостаточности
Ученые сократили список продуктов, которые провоцируют рак
Мошенник "оштрафовал" интернет-пользователей на 1 млн рублей за просмотр фильмов для взрослых
Очередной танк ВСУ сожгли с помощью дронов: поджигатели техники в деле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников