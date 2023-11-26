Артистка Клара Новикова допустила, что на её концерте в Москве подсунули слайд с флагом Украины

1:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артистка эстрады и юмористка Клара Новикова сообщила, что её не уведомили о том, что на концерте за её спиной будет показываться флаг Украины. Символ соседнего государства появился на одном из изображений во время выступления, когда артистка рассказывала о своём детстве в Киеве и произносила фразы на украинском языке. Новикова отметила, что она сама не показывала флаг соседней страны и не имеет такого элемента в своём концертном шоу. Она предположила, что ей могли подсунуть слайд с флагом без её ведома, так как она стоит спиной к экрану во время выступления. Новикова уточнила, что на её концертах никогда не использовались "экраны".

Фото: "3B0A2001-42" by DedaSasha is licensed under CC BY-SA 4.0.

Юмористка сообщила, что во время репетиции она просмотрела все предложенные ей слайды и не видела флага. Кроме того, Новикова отметила, что проводит концерт в этом зале впервые.

"Никакого флага Украины я не показывала. У меня такого нет в концерте <…> может, мне какой-то слайд и повесили? Я же спиной стою к экрану! Это что, мой зал? У меня на концерте никогда не бывает "экранов", — заявила Новикова в беседе с "МК".

Кроме того, по словам юмористки, публика оценила её концерт.

"Ко мне подходили люди, говорили, что они тоже с Украины. Здесь же много людей живёт, которые родились, как и я, там. При этом я уже здесь, в Москве, столько лет живу — 50 лет!" — сказала она.

Новикова отметила, что очень благодарна России и рада тому, что её концерт состоялся в этой стране.