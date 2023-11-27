Орнелла Мути чуть не расплакалась на глазах журналистов

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда итальянского кино Орнелла Мути прибыла в Москву, где проживает в роскошном номере отеля "Лотте Плаза". Актриса примет участие в театрально-музыкальной постановке "Бетховен — героическая жизнь гения", рассказывающей о творческой связи Людвига ван Бетховена и Иоганна Вольфганга фон Гете. Орнелла Мути сыграет главную роль, зачитывая письма из переписки двух гениев.

Фото: openverse.org by Georges Biard is licensed under CC BY-SA 3.0.

Актриса, находясь в Москве, поделилась своими тесными связями с Россией. Она приезжала в страну не только по работе, но и по любви, участвуя в оперной постановке в Кремлевском дворце. Орнелла Мути также упомянула о своих русских корнях — её предки жили в Санкт-Петербурге, и её бабушка была пианисткой, а дедушка — врачом царя. Однако в 1917 году им пришлось эмигрировать в Эстонию.

Когда актрисе задали вопрос о любимых российских композиторах, она вспомнила свою маму, Илзе Ренату Краузе, которая была поклонницей творчества Рахманинова. Орнелла поделилась эмоциями, сказав, что ей сложно говорить о матери, так как сразу хочется плакать. Затем актриса отвлеклась, посмотрев в телефон, чтобы скрыть свои эмоции.

Орнелла Мути также рассказала, что она не скрывает свой возраст, потому что считает, что не возраст определяет человека. Она поддерживает свою красоту с помощью диеты, отсутствия алкоголя, регулярного сна и занятий спортом.

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