Сергей Лазарев удивил фанатов своим выступлением в Ярославле

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25 ноября в Ярославле в КЗЦ "Миллениум" состоялся концерт Сергея Лазарева. 40-летний артист поразил зрителей своим талантом, вызвав положительные эмоции у фанатов, которые подпевали каждой песне.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Лазарев произвел неизгладимое впечатление, исполняя свою программу в течение двух часов без перерыва. Он не только пел, но и активно танцевал, общался со зрителями, а также поражал своей способностью мгновенно менять образы, сообщает 76.ru.

В ходе концерта артист перевоплощался в различные образы из массовой культуры, включая латексный костюм Нео из фильма "Матрица". Всего Лазарев представил шесть уникальных образов.

Отзывы зрителей оставляют впечатление о концерте, как о настоящем музыкальном спектакле под названием "Я не боюсь". По словам одной из фанаток, Лазарев вложился в выступление на все сто.

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