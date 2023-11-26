Янина Студилина появилось на премьере мультфильма с новым спутником

Актриса и блогер Янина Студилина, чья жизнь насыщена проектами в кино и театре, поделилась в интервью радио teleprogramma. pro о своей дочери Ане и появлении на публике с новым бойфрендом, Владимиром Герасимовым.
На премьере мультфильма "Кентервильское привидение" Студилина вышла с дочерью и Владимиром, юристом, не связанным с миром шоу-бизнеса.
Пара не официализировала свои отношения, но их роман продолжается с ноября 2022 года.
Важно отметить, что с начала этого периода Янина принимает участие в спектаклях Театра Луны, где выступает под руководством отца Владимира, народного артиста РФ Евгения Герасимова. Актриса рассказала о своем предыдущем браке, выборе себя в сложных обстоятельствах и решении остаться в России.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.