Янина Студилина появилось на премьере мультфильма с новым спутником

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и блогер Янина Студилина, чья жизнь насыщена проектами в кино и театре, поделилась в интервью радио teleprogramma. pro о своей дочери Ане и появлении на публике с новым бойфрендом, Владимиром Герасимовым.

Фото: личный аккаунт инстаграм Янины Стулилиной

На премьере мультфильма "Кентервильское привидение" Студилина вышла с дочерью и Владимиром, юристом, не связанным с миром шоу-бизнеса.

Пара не официализировала свои отношения, но их роман продолжается с ноября 2022 года.

Важно отметить, что с начала этого периода Янина принимает участие в спектаклях Театра Луны, где выступает под руководством отца Владимира, народного артиста РФ Евгения Герасимова. Актриса рассказала о своем предыдущем браке, выборе себя в сложных обстоятельствах и решении остаться в России.

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