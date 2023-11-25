Тяжелобольная певица из Польши Слава Миколайчик умерла в больнице после встречи с сыном

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Польская певица Слава Миколайчик, известная своими выступлениями в группах Trubadurzy и Czerwono-Czarni, ушла из жизни. Об этом сообщает портал Portal i. pl.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

В последние годы её здоровье очень сильно ухудшилось. Друг певицы Збигнев Рабинский рассказал, что когда состояние Миколайчик стало ещё хуже, знакомые связались с её сыном, который живёт в Ирландии. Он сразу же приехал на родину. Сын успел приехать в больницу и попрощаться с матерью. Когда он вошёл в палату, Миколайчик будто бы ожила, посмотрела на сына, а затем скончалась.

Карьера певицы взлетела после её участия в фестивале молодых талантов в 1962 году. Вскоре после этого она записала песню с популярной группой Quorum. Эта композиция до сих пор очень популярна среди поклонников музыки.

В начале 1980-х годов певица уехала работать в США, но вскоре вернулась на родину из-за личных проблем.

Миколайчик скончалась 22 ноября.