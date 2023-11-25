Ольга Бузова в беседе с News.ru поделилась своим взглядом на деньги, признав, что для нее они не имеют особого значения.
Певица признается в наличии значительного достатка, но подчеркивает, что для нее более важны эмоции и любовь зрителей. Деньги она видит как свободу и возможность радовать близких и поклонников.
Ольга выразила радость возможности путешествовать и устраивать концерты, подчеркивая, что в настоящее время она сосредоточена исключительно на своем творчестве. Сцена остается для Бузовой главной составляющей ее жизни до момента встречи с настоящей любовью.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова рассказала, когда станет матерью.
Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.