Ольга Бузова рассказала, что деньги для нее не главное

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова в беседе с News.ru поделилась своим взглядом на деньги, признав, что для нее они не имеют особого значения.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Певица признается в наличии значительного достатка, но подчеркивает, что для нее более важны эмоции и любовь зрителей. Деньги она видит как свободу и возможность радовать близких и поклонников.

Ольга выразила радость возможности путешествовать и устраивать концерты, подчеркивая, что в настоящее время она сосредоточена исключительно на своем творчестве. Сцена остается для Бузовой главной составляющей ее жизни до момента встречи с настоящей любовью.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова рассказала, когда станет матерью.

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