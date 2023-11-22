Ольга Бузова рассказала, когда станет матерью

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась своими мыслями о материнстве в рамках YouTube-шоу "Вопрос ребром", заявив, что в настоящее время она не планирует становиться матерью.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Бузова подчеркнула важность любви в контексте появления ребенка в ее жизни и подчеркнула, что пока она не встретила мужчину, который мог бы стать отцом ее будущего ребенка. Звезда также выразила свое недовольство тем, что вопросы о материнстве ей уже наскучили.

В ответ на вопрос о возрастной планке для рождения ребенка Бузова с улыбкой пошутила и рассказала о своей "планке" в виде упражнения "планка". Она вспомнила, что в 20 лет планировала выйти замуж к 22 годам и иметь двух детей к 25 годам, но призналась, что жизнь преподнесла свои сюрпризы.

Ранее сообщалось: Ольга Бузова призналась, что выбирает мужчин не по внешности.

Ольга Бузова рассказала, когда впервые станет мамой!