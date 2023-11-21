Ольга Бузова призналась, что выбирает мужчин не по внешности

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На шоу "Вопрос ребром" Ольга Бузова высказала свое отношение к внешности в потенциальном партнере, подчеркнув, что для нее важнее внутренняя красота.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

"Для меня никогда не были принципиально важны внешние данные. Для меня красота внутри. Но визуал тоже работает. Вообще моим мужикам со мной повезло — у меня зрение плохое. Я в целом их не вижу, то есть главное, чтобы запах был хороший и мозги были хотя бы чуть-чуть," — поделилась певица.

Бузова высказала свое мнение о том, что уровень интеллекта мужчины можно частично определить по его умению шутить. По ее мнению, наличие хорошего чувства юмора свидетельствует о умственных способностях мужчины.

Также телеведущая поделилась своим личным топом самых симпатичных мужчин в российском шоу-бизнесе, включив в него Стаса Бондаренко, Дмитрия Нагиева и Павла Прилучного.

ОЛЬГА БУЗОВА ПРИЗНАЛАСЬ, ЧТО ЕЕ ВНЕШНОСТЬ «НА ЛЮБИТЕЛЯ»