На шоу "Вопрос ребром" Ольга Бузова высказала свое отношение к внешности в потенциальном партнере, подчеркнув, что для нее важнее внутренняя красота.
"Для меня никогда не были принципиально важны внешние данные. Для меня красота внутри. Но визуал тоже работает. Вообще моим мужикам со мной повезло — у меня зрение плохое. Я в целом их не вижу, то есть главное, чтобы запах был хороший и мозги были хотя бы чуть-чуть," — поделилась певица.
Бузова высказала свое мнение о том, что уровень интеллекта мужчины можно частично определить по его умению шутить. По ее мнению, наличие хорошего чувства юмора свидетельствует о умственных способностях мужчины.
Также телеведущая поделилась своим личным топом самых симпатичных мужчин в российском шоу-бизнесе, включив в него Стаса Бондаренко, Дмитрия Нагиева и Павла Прилучного.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.