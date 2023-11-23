Пушков заявил, что Моргенштерн* присягнул другим ценностям

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, Алексей Пушков, заявил, что рэпер Алишер Моргенштерн* принес присягу ценностям, несовместимым с российскими.

Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

Пушков подчеркнул, что некоторые средства массовой информации пытаются "реанимировать" артиста, утверждая, что он осознал свои ошибки. Он добавил, что у Моргенштерна* остается другой набор ценностей, который противоречит российским, и указал на то, что это отражено в его творчестве.

Активисты движения "Ветераны России" предложили Моргенштерну* вернуться в Россию, если он выступит с концертом в зоне проведения специальной военной операции, а также исключит нецензурные выражения из текстов своих песен.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов

Иноагент Моргенштерн попросил прощения у россиян и захотел вернуться на родину