Пушков заявил, что Моргенштерн* присягнул другим ценностям

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, Алексей Пушков, заявил, что рэпер Алишер Моргенштерн* принес присягу ценностям, несовместимым с российскими.
Пушков подчеркнул, что некоторые средства массовой информации пытаются "реанимировать" артиста, утверждая, что он осознал свои ошибки. Он добавил, что у Моргенштерна* остается другой набор ценностей, который противоречит российским, и указал на то, что это отражено в его творчестве.
Активисты движения "Ветераны России" предложили Моргенштерну* вернуться в Россию, если он выступит с концертом в зоне проведения специальной военной операции, а также исключит нецензурные выражения из текстов своих песен.
*внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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