Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин: избегает светских мероприятий

Певец Сергей Пенкин стал редким гостём на телевидении и на светских мероприятиях, однако он продолжает гастролировать. Артист отмечает, что участники шоу-бизнеса часто показывают лицемерие.

Фото: Официальный сайт Сергея Пенкина

По словам Пенкина, когда он появляется где-то, его восхваляют и любезничают, а потом просто игнорируют. Он описывает такую ситуацию как распространённую в шоу-бизнесе. Однако музыкант с удовольствием преподаёт и продолжает гастролировать по городам России.

Год назад певец высказался о спецоперации на Украине. Он признал, что сложно для него судить о событиях, но подчеркнул свою патриотичность. Пенкин также заявил, что не планирует эмигрировать и не смог бы жить в другой стране.

"На Западе я бы мог стать миллиардером, но это не говорит о том, что я хочу там жить", — подчеркнул музыкант.