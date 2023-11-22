Знакомый погибшей в Донбассе Полины Меньших Сергей Анохин: актриса была преданна делу

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Полина Меньших погибла во время обстрела в Донбассе во время её выступления. Один из знакомых артистки Сергей Анохин рассказал о том, что она всегда была предана своему искусству.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

Он отметил, что актриса во время своей жизни вдохновила и поддержала множество людей.

"Я верю, что те, кого она научила, смогут продолжить ее дело, и сохранить её наследие", — добавил Анохин.

Знакомый артистки выразил соболезнования близким, друзьям и ученикам Меньших. Он отметил, что актрису всегда выделяла её абсолютная преданность своему делу.

"Это давало ей необычайную силу зажигать сердца людей и создавать что-то новое, до этого не существовавшее", — сказал он в беседе с Телеканалом "360".

По данным СМИ, Меньших приехала в Старобешево со своим концертом, который был приурочен к Дню ракетных войск и артиллерии. По словам политтехнолога Платона Маматова из его Telegram-канала, украинские военные использовали HIMARS при атаке, произошедшей 19 ноября. Один из снарядов разрушил гримёрку с артистами и сцену.

В Донбассе погибла российская актриса