Коллектив театра-студии "Портал" из Санкт-Петербурга подтвердил информацию о гибели одной из своих коллег в Донбассе. В сообщении, опубликованном в социальных сетях, указано, что хореограф и режиссёр Полина Меньших, которая поставила один из спектаклей коллектива, погибла в результате обстрела.
"Погибла вчера на выступлении в Донбассе в результате обстрела", — сказано в заявлении.
Подробности о происшедшем не разглашаются.
Согласно информации из профиля Меньших в социальной сети, она работала в основном в Москве и стремилась развить свой собственный театр этнотанцев.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.