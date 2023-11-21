В ДНР в результате обстрела убита актриса из РФ Полина Меньших

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Коллектив театра-студии "Портал" из Санкт-Петербурга подтвердил информацию о гибели одной из своих коллег в Донбассе. В сообщении, опубликованном в социальных сетях, указано, что хореограф и режиссёр Полина Меньших, которая поставила один из спектаклей коллектива, погибла в результате обстрела.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

"Погибла вчера на выступлении в Донбассе в результате обстрела", — сказано в заявлении.

Подробности о происшедшем не разглашаются.

Согласно информации из профиля Меньших в социальной сети, она работала в основном в Москве и стремилась развить свой собственный театр этнотанцев.