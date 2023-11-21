Садальский сравнил современную "попсу" с песнями Добронравова: считают себя звёздами

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Станислав Садальский объяснил, чем отличается настоящее искусство от "попсы".

Фото: Скриншот с видео, YouTube by Соцсети

Звезда фильма "Место втсречи изменить нельзя" поздравил с днём рождения поэта-песенника Николая Добронравова, который умер 16 сентября 2023 года. Актёр отметил, что Добронравов оставил нам в наследство свои произведения.

Садальский подчеркул, что такие люди, как Добронравов, показывают миру свет.

"Вся попса, считает себя звёздами. А они не звёзды, они блёстки, стряхнул с одежды (читай с экрана телевизора) и нет её, ничего не изменилось", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Он призвал научиться отличать звёзд от блёсток.