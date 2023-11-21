Станислав Садальский объяснил, чем отличается настоящее искусство от "попсы".
Звезда фильма "Место втсречи изменить нельзя" поздравил с днём рождения поэта-песенника Николая Добронравова, который умер 16 сентября 2023 года. Актёр отметил, что Добронравов оставил нам в наследство свои произведения.
Садальский подчеркул, что такие люди, как Добронравов, показывают миру свет.
"Вся попса, считает себя звёздами. А они не звёзды, они блёстки, стряхнул с одежды (читай с экрана телевизора) и нет её, ничего не изменилось", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Он призвал научиться отличать звёзд от блёсток.
Изучив чаты в соцсетях, где молодые арабы делятся секретами, как пересечь российско-финскую границу, издание "Фонтанка" выяснила схему, как беженцы попадают в Северную Европу.