Актер Александр Петров и Виктория Антонова, узаконившие брак в начале сентября, отметят торжество 25 ноября. Дату, кстати, подтвердили Super. ru мамы молодоженов. Поздравить Петрова придут звезды российского шоу-бизнеса. Певец Дмитрий Маликов - в их числе.
Насколько близко дружат артисты неизвестно. Однако Дмитрий знает, что одна из самых любимых песен Саши Петрова — "Ты моей никогда не будешь". Именно с неё, рассказал певец Пятому каналу, когда-то началась его творческая карьера.
"Я бы Саше сделал сюрприз, спел бы эту песню", — признался Дмитрий.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.