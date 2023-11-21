Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Москве мошенники пришли в больницу к женщине, попавшей в ДТП по пути в банк
В Дании сомневаются, что смогут досматривать российские танкеры
Google представил нейросеть, прогнозирующую погоду лучше людей
Финляндия неожиданно отказалась ужесточать ограничения на границе с Россией
Европарламент разместил карту с Крымом в составе России, после чего быстро удалил и извинился
Мощный удар нанесён по целям в Одессе: над портом стоит столб дыма
Суперудобрение для растений из алоэ: как его приготовить?
Эксперт: "Чай пуэр эффективен для снижения веса"
Тина Канделаки показала всем свое колье за 1,1 млн рублей

Певец Дмитрий Маликов рассказал, какой сюрприз готовит на свадьбу Александра Петрова

0:42
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актер Александр Петров и Виктория Антонова, узаконившие брак в начале сентября, отметят торжество 25 ноября. Дату, кстати, подтвердили Super. ru мамы молодоженов. Поздравить Петрова придут звезды российского шоу-бизнеса. Певец Дмитрий Маликов - в их числе.

Певец Дмитрий Маликов рассказал, какой сюрприз готовит на свадьбу Александра Петрова
Фото: Личный аккаунт Дмитрия Маликова в Instagram by Дмитрий Маликов

Насколько близко дружат артисты неизвестно. Однако Дмитрий знает, что одна из самых любимых песен Саши Петрова — "Ты моей никогда не будешь". Именно с неё, рассказал певец Пятому каналу, когда-то началась его творческая карьера.

"Я бы Саше сделал сюрприз, спел бы эту песню", — признался Дмитрий.

Дмитрий Маликов - Ты моей никогда не будешь
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссёра Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.

Ургант, Райкин и Миронов попросили омбудсмена Москалькову вмешаться в дело Беркович
Поклонники перестали узнавать Аллу Пугачёву
Алла Пугачёва: изменения после переезда
"Это вьетнамский вариант": военкор Сладков оценил происходящее на левом берегу Днепра
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Сами виноваты: шеф Пентагона Остин приказал Зеленскому воевать дальше Любовь Степушова Трусики, зонтики и небратья: кем стали символы Майдана 10 лет спустя Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Должен денег: SHAMAN рассказал о своих отношениях с Григорием Лепсом
Должен денег: SHAMAN рассказал о своих отношениях с Григорием Лепсом
Последние материалы
Мощный удар нанесён по целям в Одессе: над портом стоит столб дыма
Суперудобрение для растений из алоэ: как его приготовить?
Эксперт: "Чай пуэр эффективен для снижения веса"
Тина Канделаки показала всем свое колье за 1,1 млн рублей
Певица Лана Дель Рей появилась в прозрачной ночнушке на обложке журнала
Люк Бессон примет участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи
Ученые Австралии назвали причину, из-за которой у взрослых появляется заикание
Вопрос — когда и как: на Западе признали, что Зеленского придётся устранить
Ученые заявили, что глобальное потепление угрожает полезным бактериям
Возлюбленный Бони возмутился шутками Воли в адрес модели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников