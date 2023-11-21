Певец Дмитрий Маликов рассказал, какой сюрприз готовит на свадьбу Александра Петрова

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актер Александр Петров и Виктория Антонова, узаконившие брак в начале сентября, отметят торжество 25 ноября. Дату, кстати, подтвердили Super. ru мамы молодоженов. Поздравить Петрова придут звезды российского шоу-бизнеса. Певец Дмитрий Маликов - в их числе.

Фото: Личный аккаунт Дмитрия Маликова в Instagram by Дмитрий Маликов

Насколько близко дружат артисты неизвестно. Однако Дмитрий знает, что одна из самых любимых песен Саши Петрова — "Ты моей никогда не будешь". Именно с неё, рассказал певец Пятому каналу, когда-то началась его творческая карьера.

"Я бы Саше сделал сюрприз, спел бы эту песню", — признался Дмитрий.

Дмитрий Маликов - Ты моей никогда не будешь