Певица Азиза рассталась с мужем из Италии ради нового мужчины на 30 лет моложе неё

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Азиза, которой в следующем году исполнится 60 лет, в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" рассказала интересные факты о своей личной жизни. В передаче обсуждались пары с большой разницей в возрасте, и артистка поделилась своим опытом.

Фото: Официальное сообщество Азизы в соцсети "В Контакте"

Она рассказала о том, что недавно рассталась со своим мужем, который был на 17 лет моложе неё. Итальянец Алессандро Лорте вернулся на свою родину, и они уже год живут отдельно. Певица заявила, что не считает себя "женой декабриста" и продолжает двигаться вперёд. Она нашла нового партнёра, который моложе её на 30 лет.

Азиза не назвала имени своего нового избранника, но выглядела очень счастливой. Она считает, что их отношения могут стать серьёзными. Певица также призналась, что очень хотела бы иметь ребёнка.

"Дело в том, что я не могу любить нескольких мужчин сразу. У меня есть человек, который… не из Италии. У нас с ним разница 30 лет", — шокировала публику Азиза.

В июне стало известно, что Азиза отложила свадебную церемонию с Алессандро Лорте на неопределённый срок. Их брак был заключен в 2021 году.

Азиза - Всё или ничего