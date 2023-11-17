Актриса Раиса Максимова переписала квартиру в центре Москвы на внука

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Старейшая актриса МХТ имени Чехова и народная артистка РСФСР Раиса Максимова приняла решение переписать свою квартиру в центре Москвы на своего 7-летнего внука.

Фото: openverse by woodleywonderworks is licensed under CC BY 2.0

Эта необычная ситуация возникла после судебного разбирательства, в ходе которого было доказано, что мальчик является настоящим внуком актрисы. Ранее половина жилья принадлежала ему по наследству от отца, сына Раисы Максимовой. Суд решил переписать вторую половину квартиры на ребенка, подтвердив его право на недвижимость.

Ранее возникли споры среди родственников относительно квартиры, и родные мальчика предполагали, что гражданская жена младшего сына Раисы Максимовой стремится забрать это жилье. Родственники утверждали, что забота девушки о старшей актрисе выглядит неискренней, и подозревали ее в попытке завладеть ценным имуществом.

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