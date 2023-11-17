Екатерина Варнава перестала прятать фигуру на фоне слухов о беременности

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская актриса, телеведущая и юмористка Екатерина Варнава решительно отказалась от использования оверсайз-одежды из-за слухов о ее беременности.

Фото: личная страница Екатерины Варнавы в Инстаграм

Ранее она постоянно ходила в оверсайзе, но удивила появлением на турнире по спортивным бальным танцам в наряде, который не намекал на беременность и предстоящее пополнение.

Тем не менее, в одном из интервью Екатерина Варнава поделилась, что тема материнства для нее является чрезвычайно трудной. Она выразила желание стать матерью и подарить жизнь новому человеку, который был бы для нее всем. Однако по ее словам, на данный момент судьба не предоставила ей такой возможности. Кроме того, она рассказала о своем прошлом переживании выкидыша, который стал для нее глубокой трагедией. Для того чтобы преодолеть этот трудный момент, она полностью погрузилась в свою работу, сообщает starhit.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Чем больше свеча, тем ближе к Богу