Знакомый Аллы Пугачёвой заявил о готовности купить замок певицы в Грязях почти в семь раз дешевле

4:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва и Максим Галкин* покинули Россию практически сразу после начала самоизоляции. Изначально певица объясняла своё отсутствие тем, что это всего лишь "каникулы, отпуск, лечение", но этот период растянулся.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Прошлой осенью Примадонна попыталась вернуться, но, поняв, что её мужу в России, вероятно, не будут рады, она снова улетела в Израиль. Визиты в РФ были связаны с попытками продажи квартир певицы и замка Галкина*. Семья также пытается избавиться от дачи в Истре, которую они подарили внуку, и даже бывшего финансового директора Пугачёвой Ольгу Джавахадзе видели около поместья. Артистка рассматривает возвращение на родину как нечто необходимое, чтобы сохранить статус налогового резидента.

По некоторым данным, Пугачёва также решила расстаться со своими московскими квартирами. И, как выяснилось, эти соображения не лишены основания. Певица не прочь избавиться от роскошной квартиры в Филипповском переулке, подаренной ей бывшим зятем Русланом Байсаровым. Последняя оценка жилья была проведена полтора года назад, при этом стоимость апартаментов составляла 220 миллионов рублей. Тем не менее элитные метры так и остались без покупателя.

Относительно квартиры на Тверской певица оформила её на имя своей дочери Кристины Орбакайте в 2014 году. Из документов видно, что у певицы тоже возникали мысли о продаже этой родительской недвижимости. Интересно, что эти размышления совпадают по времени с похожими планами матери. Вероятно, семья Пугачёвой рассматривала возможность избавиться от своих столичных апартаментов в период самоизоляции, но впоследствии планы были изменены. Квартиры в настоящее время пока ещё не выставлены на продажу.

Галкин*, чья популярность падает, грозя финансовой катастрофой, тоже ищет покупателя на замок в деревне Грязь.

"Галкин вложил в строительство особняка миллиард рублей. Столько же он планирует выручить от его продажи, — рассказал KP.RU давний знакомый Пугачёвой, эксперт в области элитной недвижимости, владелец компании "Экоофис" Андрей Ковалёв.

Предприниматель признался, что сам выражает интерес к покупке известного замка. Однако он предложил Пугачёвой цену значительно ниже, чем ту, которую заявил Галкин*.

Ковалёв рассказал, что существуют разные методы оценки имущества. Первый подход — учитывает затраты на строительство. На сегодняшний день возможно построить дом, аналогичный тому, что у Галкина*, за 345 млн рублей, плюс стоимость земли составит 50 млн рублей за один гектар. Итого около 400 млн рублей.

Второй метод — по потенциальному доходу. Оценивается, сколько новый владелец сможет заработать на использовании замка. Ковалёв признался, что мог бы сдавать дом под свадьбы, но в этом случае его надо перестраивать, потому что большого зала на 500-600 человек там нет.

"Поэтому Галкину* от заявленной цены надо сделать большой дисконт. Я готов купить замок за 150 млн рублей (примерно в 6,67 раза меньше. — Прим. Ред.). Просто на всякий случай, чтобы был. Пока я реставрирую свою усадьбу "Гребнево", я бы разместил в замке коллекцию старинных доспехов и живописи", — поделился Ковалёв.

Эксперта интересует реакция Пугачёвой. В случае несогласия с его оценкой реализация замка может затянуться на долгий срок. Ковалёв считает, что разумным шагом была бы продажа дома по адекватной цене.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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