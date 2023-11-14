Критик Волков: певица Алла Пугачёва должна поменять позицию для возвращения на российское ТВ

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик Александр Волков утверждает, что Алла Пугачёва должна изменить свою гражданскую позицию, чтобы снова появиться на российском телевидении. Он выражает сомнения в отношении слухов о том, что Примадонна могла принимать участие в съёмках новогодних шоу при своих визитах в РФ.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Он напомнил, что определённые круги в медийном пространстве продолжают поддерживать певицу. Из-за этого в интернете возникает много слухов.

"Для появления в каких-то серьёзных медиа у Примадонны должна быть очень серьёзная подготовка, а также изменение её позиции, во что абсолютно не верится", — приводит слова музыкального критика РИА "ФедералПресс".

По его мнению, слухи о Примадонне представляют собой всего лишь шум, который необходимо немедленно устранить.

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