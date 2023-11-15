Футболист Тарасов пригласил бывшую жену Бузову в гости к своей новой семье

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что нормально относится к экс-супруге Ольге Бузовой. Как признался спортсмен, для него бывшая жена — это прежде всего артистка и хороший человек.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Тарасов записал обращение к Бузовой и обнародовал его в соцсети. Он пригласил экс-супругу в гости к своей новой семье.

"Если хочешь, сделаем борщ — всё, что пожелаешь", — подчеркнул футболист.

Он попросил Бузову связаться с ним, если она действительно захочет навестить его.

Бузова и Тарасов развелись в 2016 году. Ранее певица обратилась к бывшему мужу и порекомендовала ему навсегда вычеркнуть из памяти её имя. По словам артистки, их брак разрушился из-за измен Тарасова и физического насилия с его стороны.

Однако футболист убеждён в том, что отношения ухудшились, когда Бузова сосредоточилась на развитии собственной карьеры.

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