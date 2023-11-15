Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что нормально относится к экс-супруге Ольге Бузовой. Как признался спортсмен, для него бывшая жена — это прежде всего артистка и хороший человек.
Тарасов записал обращение к Бузовой и обнародовал его в соцсети. Он пригласил экс-супругу в гости к своей новой семье.
"Если хочешь, сделаем борщ — всё, что пожелаешь", — подчеркнул футболист.
Он попросил Бузову связаться с ним, если она действительно захочет навестить его.
Бузова и Тарасов развелись в 2016 году. Ранее певица обратилась к бывшему мужу и порекомендовала ему навсегда вычеркнуть из памяти её имя. По словам артистки, их брак разрушился из-за измен Тарасова и физического насилия с его стороны.
Однако футболист убеждён в том, что отношения ухудшились, когда Бузова сосредоточилась на развитии собственной карьеры.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Жительница Приморья родила дома ребенка и избавилась от младенца,