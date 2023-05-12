Российская певица и телеведущая Ольга Бузова публично обратилась к бывшему мужу, футболисту Дмитрию Тарасову, потребовав навсегда забыть её имя.
Как напомнила исполнительница, она развелась с Тарасовым в 2016 году. Бузова пожаловалась фанатам, что её экс-супруг никак не может успокоиться. Певица назвала единственным "ликвидным активом" футболиста воспоминания о ней.
"Устал? Забудь моё имя навсегда!" — подчеркнула ведущая в Telegram-канале.
Ранее Тарасов в одном из интервью обвинил Бузову в постоянном вранье ради пиар-кампаний.
Брак звёздной пары продержался всего четыре года. По словам певицы, он разрушился из-за измен и физического насилия. При этом Тарасов считает, что его отношения с Бузовой ухудшились после того, как телеведущая решила сосредоточиться на карьере вместо воспитания детей и укрепления семьи.
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