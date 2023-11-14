Внука Аллы Пугачёвой Никиту Преснякова разыскивают за долги

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Никита Пресняков и его супруга стали объектом поиска судебных приставов из-за невыплаченных долгов. Несмотря на проживание в США, Никита остается активным участником деловой жизни в России.

Фото: https://www.instagram.com/p/CusBXEcv57T/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Его компания "Нико спорт", управляемая 26-летней женой Алёной, является дистрибьютором уличных тренажеров и успешно реализует проекты по установке спортивных площадок под заказ застройщиков Москвы и области, а также осуществляет государственные контракты.

Как сообщает телеграмм канал SHOT, несмотря на прибыль, задолженность перед ФНС Алёны составляет около 80 тысяч рублей, а теперь к ним приставы присоединились из-за штрафов на автомобиль, оформленный на компанию. Сумма взыскания уже приближается к 60 тысячам рублей, и ГИБДД передала все необходимые материалы в ФССП.

Ранее астролог Борщ назвала бабушку Никиты Преснякова "быдлом".

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Долги, главный позор на сцене и отказ от семьи: путь внука Пугачевой Никиты Преснякова