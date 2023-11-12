Астролог Борщ назвала уехавшую из России Аллу Пугачёву "быдлом"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва прибыла в Россию на несколько дней в ноябре, посетив Москву и Тверь. Позднее она оказалась в Латвии и высказала свои мысли в социальных сетях о том, кто ей завидует. Она также высказала свою любовь к тем, кто продолжает её поддерживать в России, утверждая, что таких миллионы.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Комсомольская Правда" обратилась за комментарием к известному астрологу Татьяне Борщ, чьи прогнозы в последние годы регулярно сбываются.

"То, во что та же Алла Борисовна превратилась в конце своей карьеры — к этому применимо то самое определение — "быдло", — заявила Татьяна.

Также астролог рассказала, что около 95% россиян испытывают к Примадонне и её мужу "презрение и жалость", поэтому ей "нечего делать" в России.

Ранее депутат Соловьёв осудил Аллу Пугачёву: "Циничная лицемерка".

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