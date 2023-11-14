Опубликовано досье на певицу Аллу Пугачёву: всегда была недовольна своей жизнью

1:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Сети широко обсуждается очередное "пророчество" Владимира Жириновского, который задолго до событий предсказал, что Алла Пугачёва одной из первых покинет Россию. Некоторые интернет-пользователи начали считать политика ясновидящим, но, вероятно, объяснение лежит в анализе поведения самой Примадонны.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Один из значимых эпизодов, на который стоит обратить внимание, — выступление певицы в Чернобыле в 1986 году на месте катастрофы АЭС. Согласно словам Максима Галкина*, у артистки возникли проблемы с эндокринной системой после этого события, в чём есть некоторое противоречие. Важно отметить, что концерт Пугачёвой проходил в "зелёной зоне", в безопасном месте от радиации.

Другой эпизод связан с зарубежными гастролями артистки, после которых она делала противоречивые заявления. Сначала в 1971 году после гастролей в ГДР, она выражала недоумение от различий между жизнью там и здесь. В 90-е годы она уже критиковала ситуацию в России, называя себя "несчастной", пишет издание gorodche.ru.

В 2002 году во время теракта в театре "Норд-Ост" Пугачёва высказывала понимание к террористам и призывала к уступкам в их адрес.

В целом, артистка всегда была недовольна своей жизнью, начиная ещё с советских времен. Ей всегда чего-то не хватало, и, возможно, поэтому она постоянно повышает цены на свои выступления, заключило изадние.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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