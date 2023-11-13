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Актриса Яна Поплавская обвинила певицу Аллу Пугачёву во лжи

1:27
Шоу-бизнес

Актриса, известная журналистка и мать бойца СВО Яна Поплавская отреагировала на последний пост Аллы Пугачёвой, в котором та жаловалась, что пожертвовала всем в своё время, включая личную жизнь и здоровье.

Актриса Яна Поплавская обвинила певицу Аллу Пугачёву во лжи
Фото: Личный аккаунт Яны Поплавской в Instagram

Поплавская обвинила певицу в лжи, указав на то, что в прошлом певица не стеснялась делиться деталями своей личной жизни. Она также отметила, что композиции, исполняемые Пугачёвой, не были написаны ею.

"Враньё — очень липкая вещь. У некоторых врунов происходит аберрация памяти, как, например, у А. Б. (Аллы Борисовны — Прим. Ред.) Вся жизнь была построена на подчас бесстыдной и безобразной демонстрации своей личной жизни. Всё было выставлено напоказ!" — заявила Поплавская.

Она также ответила на утверждения о "потраченном здоровье". Поплавская отметила, что здоровьем жертвуют те, кто помогает другим, стоит на фронте, приходит на помощь в сложные моменты. В качестве примеров она привела современных звёзд, которые фактически живут в Донбассе и оказывают помощь, а также тех, кто помогал в 2013 году в Амурской области во время наводнения. Она заключила, что эти люди не кричат об этом, и подчеркнула, что страна продолжает существовать и без Пугачёвой и её супруга-иностранца.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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